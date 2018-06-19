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В МИД рассказали, что Запад обманул Россию
19 июня 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как Запад обманул РФ. Это произошло после завершения холодной войны, когда наша страна полностью "открылась".
Захарова подчеркнула, что Михаил Горбачев в то время хотел прекратить гонку вооружений и остановить холодную войну, однако Запад в этой ситуации обманул Россию, передает kp.ru.
По словам официального представителя МИД, западные государства окружили нас "колючей проволокой" и в последние двадцать лет ситуация не меняется. Мария Захарова напомнила, что на вопрос, зачем нужна система ПРО в Польше, Россия получала ответ – против Ирана. Однако, как считает дипломат, это чистой воды мошенничество.
В интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet Захарова подчеркнула, что Москва не намерена вступать с кем-либо в конфликты.
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