В МИД рассказали, что Запад обманул Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как Запад обманул РФ. Это произошло после завершения холодной войны, когда наша страна полностью "открылась".

Захарова подчеркнула, что Михаил Горбачев в то время хотел прекратить гонку вооружений и остановить холодную войну, однако Запад в этой ситуации обманул Россию, передает kp.ru.

По словам официального представителя МИД, западные государства окружили нас "колючей проволокой" и в последние двадцать лет ситуация не меняется. Мария Захарова напомнила, что на вопрос, зачем нужна система ПРО в Польше, Россия получала ответ – против Ирана. Однако, как считает дипломат, это чистой воды мошенничество.

В интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet Захарова подчеркнула, что Москва не намерена вступать с кем-либо в конфликты.