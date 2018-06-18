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Россияне планируют полномасштабную агрессию, заявил Герман
18 июня 2018, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Украины Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, заявил о планах России по проведению «полномасштабной агрессии» на Украине.
«В списке, который мне передали, было действительно 47 фамилий. В списке был Аваков-младший (сын главы МВД Украины Арсена Авакова), а Бабченко там не было. Россияне планируют полномасштабную агрессию. Это стопроцентная информация», - заявил Герман.
Обвиняемый также уточнил свои показания, сообщив, что не выполнял приказов из России. Он утверждает, что сотрудничал с украинской контрразведкой. Однако прокурор в ответ на это заявление предъявил и попросил приобщить к делу официальное письмо департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), опровергающее утверждения Германа.
Кроме того, Герман утверждает, что деньги, которые он передавал Алексею Цымбалюку, якобы нанятому для совершения убийства Аркадия Бабченко, не являлись платой за совершение преступления. Он дал их Цымбалюку в долг, передает Lenta.ru.
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