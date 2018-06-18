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Перед выборами Эрдоган захотел С-500
18 июня 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции приближаются досрочные президентские и парламентские выборы – они пройдут в ближайшее воскресенье 24 июня 2018 года. По последним статистическим данным Реджеп Тайип Эрдоган может набрать в первом туре менее 50% голосов. Серьёзно рискует потерять большинство в парламенте и его правящая партия. В такой ситуации президент Турции нуждается в хороших новостях, способных поднять его рейтинг.
Похоже, Анкаре всё же удалось разрулить спор с Вашингтоном по поводу покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее американцы резко возражали против этого и даже угрожали отказать Турции в поставках новейших истребителей пятого поколения F-35. Теперь же объявлено, что страна получит первые из них прямо накануне выборов – 21 июня. Это большой личный успех Эрдогана – он не сломался, несмотря на сильнейшее давление США. Кроме этого, в начале недели в соответствии с договоренностями с Соединёнными Штатами, турецкая армия начала заходить на контролируемую американцами сирийскую территорию вокруг г. Манбидж. Как и предсказывали «АН», Вашингтон в очередной раз «кинул» курдов в обмен на сохранение хоть каких-то отношений с Анкарой.
В такой обстановке турки при сближении с Россией уже не опасаются сильного противодействия со стороны США. На днях Эрдоган предложил нашей стране даже организовать совместное производство ЗРК С-500. По его словам, Анкара предпринимает шаги по развитию отечественной военной промышленности: «Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ. Спасибо России, согласилась на кредит по очень выгодным условиям. Согласно соглашению с Москвой, на втором и третьем этапах будет налажено совместное производство С-400. Кроме того, я предложил России совместное производство С-500», – заявил президент Турции.
Что ж, предложение любопытное. Однако есть одна загвоздка – комплексов С-500 пока нет даже у России. Пока их продолжаются их испытания, поэтому вопрос можно будет поднять снова после принятия С-500 на вооружение российской армии. Впрочем, Москва вряд ли захочет просто так делиться с Турцией столь современными военными технологиями – торг предстоит очень серьёзный.
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