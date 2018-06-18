Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал продление антироссийских санкций Евросоюза в отношении Крымского полуострова. Санкции были продлены сроком на год – до 23 июня 2019.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить на год «крымский пакет» санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на Саммите 9 июля», - сообщил президент Украины в своем фейсбуке.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил по поводу продления санкций Евросоюза в отношении Крымского полуострова, что «Украина должна переходить от режима «непризнания» к деоккупации Крыма».