//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету
- Рудковская, Плющенко и их сын попали в эпицентр землетрясения в Японии
- Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения
- Бородина наконец написала про развод с Омаровым
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма
18 июня 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал продление антироссийских санкций Евросоюза в отношении Крымского полуострова. Санкции были продлены сроком на год – до 23 июня 2019.
«Приветствую решение Совета ЕС продлить на год «крымский пакет» санкций против российского агрессора. Рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на Саммите 9 июля», - сообщил президент Украины в своем фейсбуке.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил по поводу продления санкций Евросоюза в отношении Крымского полуострова, что «Украина должна переходить от режима «непризнания» к деоккупации Крыма».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
В Латвии детский врач не пожелала обследовать русскоязычного ребенка
//Футбол
Аргентинская сборная в восторге от условий на базе в Бронницах
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
//В мире
//В мире
В Бельгии считают обвинения о "вмешательстве России" бездоказательными
//Новости СМИ2
//Общество
В Совфеде назвали условие для сохранения балльной системы пенсий
//В мире
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Опубликовано древнее пророчество о масштабной войне на Земле с участием России
//Наука
Ученые рассказали, как длительность сна влияет на метаболизм
//В мире
В Германии отказались комментировать данные о слежке немецкой разведки в Австрии
СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету
//В мире
Движение поездов в Париже было остановлено из-за родов пассажирки
//Общество
//Наука
В июле россияне станут свидетелями редких астрономических явлений
В Коломне полуторагодовалый ребенок скончался после нападения собаки
В посольстве рассказали о состоянии мексиканских болельщиков после ДТП в Москве
//В мире
//Общество