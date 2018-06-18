Губернатор Антверпена Барт Де Вевер заявил, что те, кто обвиняет Россию во вмешательстве в выборы в зарубежных странах, должны представить конкретные доказательства, а таковых пока никто нет.

Глава Антверпена Барт Де Вевер является также лидером партии, которая входит в правящую коалицию Бельгии.

«Я слышал о многих обвинениях в адрес России в так называемом «кибервмешательстве» в выборы за рубежом. Много обвинений, но все не очень конкретно. Этому должны быть представлены доказательства. Лично я не знаю ни одного примера вмешательства России в демократические процессы в Бельгии», - заявил Де Вевер.

В октябре нынешнего года в Бельгии пройдут очередные коммунальные выборы. В связи с этим руководитель комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай не исключил «активности РФ», но в качестве оснований для своих подозрений привел лишь предполагаемое «вмешательство России» в других странах, передает РИА Новости.