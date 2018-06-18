На Украине ЧМ-2018 смотрят даже солдаты на передовой

Перед началом Чемпионата мира по футболу в России украинские националисты активно призывали своих соотечественников бойкотировать этот спортивный праздник. Спикер Верховной рады Андрей Парубий даже обратился с таким призывом ко «всем странам свободного мира». А министр иностранных дел Павло Климкин пообещал испортить нашей стране футбольный фестиваль. Однако уже во время матча открытия стало ясно, что бойкот полностью провалился.

По данным украинского телеканала «Интер», получившего эксклюзивные права на трансляцию на Украине чемпионата, футбольные матчи первого дня мундиаля посмотрели 3,8 млн. телезрителей Незалежной. Ещё более 200 тыс. человек следили за игрой в режиме онлайн на сайте канала. Это, конечно же, неполные данные, так как смотреть ЧМ-2018 можно и на других многочисленных Интернет-ресурсах – было бы желание.

Как сообщает американская газета The New York Times, церемонию открытия и матч сборной России и Саудовской Аравии смотрели даже украинские солдаты на линии фронта в Донбассе. Побывавший в зоне боевых действий корреспондент издания утверждает, что 14 июня в штабе 2-го батальона 92-й бригады армии Украины, расположенной в четверти мили от передовой, на одном телеэкране было показано расположение войск. На втором демонстрировалась картинка с камер видеонаблюдения, установленных вдоль зоны огня. А на третьем бойцы смотрели матч открытия ЧМ-2018 в Москве. Некоторые солдаты рассказали газете, что они с нетерпением ждут возможности посмотреть и другие футбольные поединки в России.

И это им удаётся. В находящейся под контролем Украины Авдеевке возле Донецка,футбол можно смотреть на одном из российских телеканалов.Этим воспользовался украинский капитан Дмитрий Швец: «Он, казалось, был самым большим футбольным болельщиком в штабе и заявил, что хотел бы поехать на чемпионат мира», – утверждает The New York Times.

Обращает на себя внимание и тот факт, что на различных украинских форумах и в соцсетях болельщики активно комментируют проходящий в России ЧМ-2018. Порой, даже более эмоционально и увлечённо, чем их коллеги в нашей стране. При этом многие на Украине уверены, что российская сборная пройдёт групповой этап турнира и выйдет в одну восьмую финала.