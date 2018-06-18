В ДНР узнали о приказе Порошенко ВСУ найти повод для нападения на Донбасс

Президент Петр Порошенко дал Вооруженным силам Украины приказ найти повод для вторжения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом журналистам сообщили власти Донецкой народной республики.

Спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов отметил, что руководство Украины не отказалось от своих агрессивных планов в отношении ДНР. По словам Безсонова, процитированного «Русской весной», противник «может бросить в мясорубку» все силы, которые на данный момент находятся на линии фронта.

Через некоторое время после заявления представителя ополченцев во властных кругах Украины прозвучал призыв к наступлению в Донбассе. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль в разговоре со СМИ высказал мнение, что армии нужно готовиться к силовому варианту разрешения конфликта. Другого пути у Киева нет, полагает Москаль.