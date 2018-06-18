Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу

инициативы Петра Порошенко создать в Евросоюзе группу для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Порошенко призывает создать в ЕС группу для остановки "Северного потока – 2"

"Дураков нет", - считает Пушков. О реализации проекта "Северный поток – 2" договорились Россия и Германия. Газ пойдет из России в европейскую страну по дну Балтийского моря. Киев боится потерять доходы от транзита российского газа.

По словам украинского лидера, возведение "Северного потока – 2" направлено исключительно против Украины, а его функционирование "отберет" у бюджета страны около трех миллиардов долларов.

Российский политик прокомментировал предложение Порошенко сегодня дважды. "Призвав Берлин остановить Северный поток-2, Порошенко предлагает немцам войти в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины. Но это все равно, что на скачках предложить вместо молодого породистого скакуна престарелого ослика. Оригинально, но лишено смысла", - написал он в Твиттер и вскоре добавил фразу: "Газотранспортная система Украины или Северный поток-2. Но кто купит престарелого ослика вместо молодого породистого скакуна? Дураков нет.."