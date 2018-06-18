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В Германии отказались комментировать данные о слежке немецкой разведки в Австрии
18 июня 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Германии в понедельник, 18 июня, категорически отказались комментировать информацию о том, что Федеральная разведывательная служба страны вела на территории Австрии систематическую слежку.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что комментарии насчет оперативных аспектов разведывательной деятельности могут быть даны исключительно по запросу органов в рамках закрытых слушаний в бундестаге.
Политик подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть эту новость, однако добавил, что задачей Федеральной разведывательной службы ни сейчас, ни когда-либо не был экономический шпионаж, передает РИА "Новости".
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