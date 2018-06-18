Порошенко назвал децентрализацию одной из самых результативных реформ Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко отчитался о реформах на Украине и назвал самые результативные из их. По словам Порошенко, децентрализация - ключевая реформа наряду с безвизовым режимом с Евросоюзом, - передает RT. Киевский эксперт: "Глупо кричать, что на Украину надвигается катастрофа"

Он подчеркнул, что децентрализация по определению всего мира "стала одной из самых эффективных реформ в Украине". Порошенко выразил уверенность, что на будущее, на многие годы это стало очень эффективной прививкой от федерализации. Как пояснил украинский президент, децентрализация соответствует евроинтеграционным планам Украины и является эффективной частью антикоррупционной системы государства.

"Децентрализация в конце концов стала ключевой реформой, одной из самых результативных вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации, с реформированием сектора обороны и безопасности", — цитируют сегодня Порошенко украинские СМИ.

Однако в Верховной раде убеждены, что на Украину в настоящий момент стремительно надвигается катастрофа.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что властям Украины сейчас уже поздно кричать о назревающей в стране катастрофе.