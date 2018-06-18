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В Латвии детский врач не пожелала обследовать русскоязычного ребенка
18 июня 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Латвии детский врач в поликлинике отказался обследовать русскоязычного ребенка. Медик порекомендовала матери юного пациента "не качать права" и брать на прием государственного переводчика.
Инцидент произошел в одной из рижских поликлиник после того, как мать и ее шестилетний ребенок, зайдя в кабинет, поздоровались на русском.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию Sputnik Латвия, врач на латышском языке попросила дошкольницу сесть на стул, однако его мать отметила, что девочка понимает только русский. На это доктор ответила, что не обязана разговаривать с детьми на чужом для нее языке. Она также заявила матери, что ей следует почитать законы Латвии. После этого медик написала в карте юной пациентки, что она не готова к школе, поскольку не смогла ответить на вопрос по арифметике.
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