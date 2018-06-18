Как России удержать цены на нефть, не ссорясь с Трампом?

Обсуждение возможности увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ последовало после гневных твитов президента США Дональда Трампа о неприемлемо высоких ценах на черное золото. «Похоже, что ОПЕК снова за это взялась. С рекордными объемами нефти повсюду, в том числе в залитых под завязку танкерах в море, цены на нефть искусственным образом сильно выросли. Это нехорошо, и мы такое не приемлем», – писал он в Twitter.



Из неофициальных источников стало известно, что правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 млн барр. в сутки. В ближайшее время ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ будут существенно ослаблены во время встречи представителей ОПЕК в Вене.



Рынок сразу отреагировал на возможность увеличения добычи чёрного золота. В прошлую пятницу мировые цены на нефть падали в среднем на 3%. Стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,36%, до 73,39 долл. за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,83%, до 65 долл. за баррель.



Россия пытается договориться с Саудовской Аравией в рамках соглашения ОПЕК+ о бессрочном регулировании нефтедобычи, в зависимости от конъюнктуры рынка. Если цена нефти будет снижаться, то российский бюджет ждут серьёзные испытания.



