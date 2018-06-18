Опубликовано древнее пророчество о масштабной войне на Земле с участием России

Исследователи нашли в одной из книг Библии предсказание о масштабном военном столкновении, в котором примет участие Россия. Соответствующая информация опубликована интернет-СМИ.

Сайт телеканала РЕН ТВ пишет, что, согласно пророчеству, в конфликте будут задействованы сотни тысяч воинов, посланных «царями востока». Отмечается, что Россия «соберет колоссальную силу». Кто будет противостоять стране и когда произойдет данное событие, в заметке не говорится.

Ранее сообщалось, что читатели «Аргументов недели» выбрали самый правдоподобный прогноз на текущий год, сделанный француженкой Каеде Убер. 15-летняя девочка, названная журналистами «новой Вангой», некоторое время назад появилась в программе, вышедшей на Первом канале. Героиня передачи поделилась своими предсказаниями о России, Украине и некоторых других странах.