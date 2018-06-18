Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на аристократической свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно вернувшиеся из свадебного путешествия, посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз МакКоркодейл. Молодожены произвели на мероприятии настоящий фурор.

Многие отметили, что герцог и герцогиня Сассекские выглядели просто потрясающе и своим внешним видом затмили даже самых наряженных гостей. Принц Гарри надел на свадьбу костюм-тройку и ярко-голубой галстук, в тон которому выбрала наряд его супруга.

Меган облачилась в длинное белое платье с голубым рисунком, белые туфли и неординарную шляпку. Поклонники бывшей актрисы особенно оценили нестандартный крой ее одежды, который был популярен в 70-е годы прошлого века.