Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву
18 июня 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный болельщик Элдер Батишта, который является служащим мэрии португальского муниципалитета Аленкер, приехал на чемпионат мира 2018 года в Москву на велосипеде. Велопробег начался 6 мая.
Конечным пунктом жителя Португалии является поселок Кратово, расположенный в Московской области, где в настоящий момент находится база португальских футболистов.
За время своей поездки Батишта проехал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, а российско-латвийскую границу он пересек 5 дней назад, передает РИА "Новости". Целью данного пробега является не только присутствие на ЧМ-2018, но также и благотворительность. Португалец собирает средства для помощи детям.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес