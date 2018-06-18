Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву

Футбольный болельщик Элдер Батишта, который является служащим мэрии португальского муниципалитета Аленкер, приехал на чемпионат мира 2018 года в Москву на велосипеде. Велопробег начался 6 мая.

Конечным пунктом жителя Португалии является поселок Кратово, расположенный в Московской области, где в настоящий момент находится база португальских футболистов.

За время своей поездки Батишта проехал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, а российско-латвийскую границу он пересек 5 дней назад, передает РИА "Новости". Целью данного пробега является не только присутствие на ЧМ-2018, но также и благотворительность. Португалец собирает средства для помощи детям.