Надежда Савченко заявила, что врачи незаконно взяли образцы ее ДНК

Депутат Верховной рады Украины, бывшая летчица Надежда Савченко заявила сегодня, что у нее незаконно были взяты образцы ДНК. Именно поэтому политик категорически отказалась от наблюдения медиков.

Савченко подчеркнула, что суд запретил СБУ брать у нее ДНК-анализ принудительно, однако следовали якобы подставили врачей СИЗО и все же совершили данные манипуляции. Как отмечает РИА "Новости", депутат не давала согласия на эту процедуру, вследствие чего больше не доверяет медицинскому персоналу и не желает проходить обследования.

Напомним, Надежда Савченко в настоящий момент находится под арестом, поскольку Генпрокуратура Украины считает, что она готовила теракты в здании Верховной рады.