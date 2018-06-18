Обнародованы детали плана Киева по ликвидации республик Донбасса при помощи ООН

Власти Украины намерены ликвидировать противостоящие им Донецкую и Луганскую народные республики при помощи ООН. С таким заявлением выступил представитель правительства соседнего государства Вадим Черныш.

Как рассказал Черныш, киевский план предусматривает создание в Донбассе международной переходной администрации, наделенной мандатом ООН. Данная администрация должна постепенно передать территории, которые в настоящее время занимают ДНР и ЛНР, под контроль Украины, процитировало чиновника агентство «Новороссия».

Собеседник СМИ посетовал на то, что реализации озвученного им замысла мешает позиция России. По словам Черныша, остальные государства с украинским планом согласны.

Ранее в понедельник сообщалось, что дрон ОБСЕ снял на видео ракеты, выпущенные ополченцами ДНР. Снаряды должны были сбить беспилотник, который в армии народной республики приняли за украинский.