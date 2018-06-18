На рок-фестивале в Нидерландах микроавтобус протаранил толпу пешеходов

В понедельник, 18 июня, в ходе фестиваля рок-музыки "Пинк-поп" в Нидерландах в толпу пешеходов врезался микроавтобус. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в местной полиции.

В результате случившегося погиб один человек, а еще трое пострадали. Отмечается, что водитель, который находился за рулем микроавтобуса белого цвета, скрылся с места аварии. Как уточняет информационное агентство Reuters, в настоящий момент правоохранители разыскивают виновника происшествия.

На месте ДТП сейчас работают полицейские и врачи. Известно, что для эвакуации пострадавших к точке проведения фестиваля направлен вертолет.