Российский эксперт высказался о попытках Польши помешать строительству "Северного потока – 2". По словам специалиста, польские власти являются известным противником реализации данного проекта.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Польша – это инструмент США в борьбе против возведения газопровода. Ранее уже сообщалось,что "Северный поток – 2" способен существенно снизить на европейском рынке конкуренцию, что впоследствии может привести к монополизации, напомнил эксперт в беседе с RT

Юшков, однако, считает данный аргумент неправомерным, поскольку по этому газопроводу пойдет тот же газ, который в настоящий момент доставляют в Европу, а изменится лишь маршрут.