Атакованный ДНР беспилотник ОБСЕ снял на видео запуск ракет ополченцев

Беспилотный летальный аппарат, принадлежащий работающей в Донбассе миссии ОБСЕ, снял на видео запуск ракет ополченцами ДНР. Запись, сделанная дроном, оказалась в распоряжении российских интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что наблюдавший за ситуацией в зоне конфликта беспилотник зафиксировал ракетные пуски утром в минувшую пятницу. В Вооруженных силах ДНР, комментируя данную информацию, пояснили, что ополченцы приняли дрон ОБСЕ за украинский и решили его сбить. После того как была выяснена принадлежность аппарата, снаряды отвели от объекта поражения. В армии ДНР отметили, что это удалось сделать в последний момент.

Ранее, на прошлой неделе, власти народной республики сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников. Киевские силовики использовали данные дроны для проведения разведки и корректировки огня.