Генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашение о новом названии Македонии
18 июня 2018, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш одобрил подписание соглашения о новом названии Македонии. Политик призвал греческие и македонские власти ратифицировать данный документ.
Отмечается, что на своей страничке в социальной сети Twitter Гутерреш обратился к греческому премьер-министру Алексису Ципрасу и премьеру Македонии Зорану Заеву с призывом об осуществлении вышеуказанного соглашения, передает портал "Экономика сегодня".
Данный договор считается историческим, поскольку открывает Македонии дорогу к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, сообщает РИА "Новости".
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