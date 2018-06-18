Генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашение о новом названии Македонии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш одобрил подписание соглашения о новом названии Македонии. Политик призвал греческие и македонские власти ратифицировать данный документ.

Отмечается, что на своей страничке в социальной сети Twitter Гутерреш обратился к греческому премьер-министру Алексису Ципрасу и премьеру Македонии Зорану Заеву с призывом об осуществлении вышеуказанного соглашения, передает портал "Экономика сегодня".

Данный договор считается историческим, поскольку открывает Македонии дорогу к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, сообщает РИА "Новости".