Пушков высказался об ультиматуме главы МВД Зеехофера Ангеле Меркель
18 июня 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы Министерства внутренних дел Германии Хорста Зеехофера в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.
По мнению российского сенатора, у Меркель на данный момент накопился целый ряд проблем.
Глава МВД ФРГ, глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил на прошлой неделе о том, что у него нет сил "работать с этой женщиной" (имелась ввиду Меркель). Зеехофер собирается сегодня выдвинуть канцлеру Германии ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции в стране.
Алексей Пушков написал в Твиттер: "У Меркель - накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД Зеехофера". "Предыдущий срок для нее окончился сложно - этот может оказаться еще сложнее", - предрек российский политик.
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