Пушков высказался об ультиматуме главы МВД Зеехофера Ангеле Меркель

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы Министерства внутренних дел Германии Хорста Зеехофера в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Глава МВД Германии о Меркель: я больше не могу работать с этой женщиной

По мнению российского сенатора, у Меркель на данный момент накопился целый ряд проблем.

Глава МВД ФРГ, глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил на прошлой неделе о том, что у него нет сил "работать с этой женщиной" (имелась ввиду Меркель). Зеехофер собирается сегодня выдвинуть канцлеру Германии ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции в стране.

Алексей Пушков написал в Твиттер: "У Меркель - накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД Зеехофера". "Предыдущий срок для нее окончился сложно - этот может оказаться еще сложнее", - предрек российский политик.