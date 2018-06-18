В ходе мощного землетрясения в Японии погибли три человека

В японской префектуре Осака утром произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни трех человек. Согласно последней информации, одной из погибших в ходе случившегося стала маленькая девочка.

Отмечается, что школьница находилась неподалеку от учебного бассейна, когда на нее обрушилась стена. Известно также о восьми пострадавших, передает "Свободная пресса".

В ходе землетрясения в префектурах Осака и Хего были повреждены линии электропередач, вследствие чего не менее 170 тысяч местных жителей остались без света. Многие граждане оказались заблокированными в лифтах. В некоторых районах разрушены железные дороги и автомобильные трассы, кроме того вспыхнули локальные пожары. Сейсмологи утверждают, что утром в понедельник мощность землетрясения достигала 6,1 балла.