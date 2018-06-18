В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа

В Верховной раде убеждены, что на Украину в настоящий момент стремительно надвигается катастрофа. Данное мнение выразил в минувшее воскресенье депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик полагает, что европейские страны, предлагающие Украине экономическую помощь, на самом деле пытаются расхитить богатство страны, передает РИА "Новости".

Рабинович отметил, что Национальный банк "под шумок" выплатил 455 миллионов долларов МВФ, кроме того украинцам сообщили, что Европа предоставляет стране миллиард евро, однако "забыли сообщить", что за это выдвигается требование снять мораторий на вывоз леса-кругляка. По словам депутата Рады, выходит, что европейские страны фактически лишают Украину Карпат.

Парламентарий также назвал кредитный транш, предоставляемый Киеву, "преступным", поскольку в общей сложности впоследствии Киев будет вынужден выплатить 117 миллиардов долларов долгов. По словам Рабиновича, экономика страны обречена, а единственным выходом из сложившейся ситуации является дефолт.