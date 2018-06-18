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В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа

18 июня 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа
фото: globallookpress.com

В Верховной раде убеждены, что на Украину в настоящий момент стремительно надвигается катастрофа. Данное мнение выразил в минувшее воскресенье депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

Политик полагает, что европейские страны, предлагающие Украине экономическую помощь, на самом деле пытаются расхитить богатство страны, передает РИА "Новости".

Рабинович отметил, что Национальный банк "под шумок" выплатил 455 миллионов долларов МВФ, кроме того украинцам сообщили, что Европа предоставляет стране миллиард евро, однако "забыли сообщить", что за это выдвигается требование снять мораторий на вывоз леса-кругляка. По словам депутата Рады, выходит, что европейские страны фактически лишают Украину Карпат. 

Парламентарий также назвал кредитный транш, предоставляемый Киеву, "преступным", поскольку в общей сложности впоследствии Киев будет вынужден выплатить 117 миллиардов долларов долгов. По словам Рабиновича, экономика страны обречена, а единственным выходом из сложившейся ситуации является дефолт.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Раскрыты данные об обернувшемся новыми потерями для Киева прорыве ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери при попытке наступления на позиции ополченцев Донбасса. Соответствующую информацию со ссылкой на сообщение штаба силовой операции Киева опубликовали интернет-СМИ.

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В ходе мощного землетрясения в Японии погибли три человека

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В японской префектуре Осака утром произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни трех человек. Согласно последней информации, одной из погибших в ходе случившегося стала маленькая девочка.

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В Барнауле аварийно сел пассажирский Superjet 100 из Иркутска

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В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа

В Верховной раде сообщили, что на Украину надвигается катастрофа

В Верховной раде убеждены, что на Украину в настоящий момент стремительно надвигается катастрофа. Данное мнение выразил в минувшее воскресенье депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

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Бразилия- Швейцария 1:1

Бразилия- Швейцария 1:1

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На матче Бразилии и Швейцарии установлен рекорд посещаемости "Ростов-Арены"

На матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону установлен рекорд посещаемости стадиона «Ростов-Арена»: более 43 тысяч зрителей.

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Мария Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

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Автоледи умудрилась сбить 20 велогонщиков в Бельгии

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Чемпион мира Германия терпит поражение от сборной Мексики 0:1

Чемпион мира Германия терпит поражение от сборной Мексики 0:1

В 21-м веке "Бундестим" является самой стабильной национальной командой. На каждом из четырёх Мундиалей немцы доходили как минимум до полуфинала. У Германии есть всё, чтобы поддерживать столь высокий уровень.

//Новости Redtram

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Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

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Инна Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

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Веденеева и Качан уходят в отпуск

Веденеева и Качан уходят в отпуск

27 июня в московском театре «Школа современной пьесы» состоится последний показ спектакля «Последний ацтек» в текущем театральном сезоне. Ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего два действующих лица – прекрасная американка миссис Уотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант Гольдинер (Владимир Качан)

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Глава МВД Германии выдвинет ультиматум к Меркель

Глава МВД Германии выдвинет ультиматум к Меркель

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в ближайший понедельник намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Германии Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции в стране и ЕС.

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Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

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Видео, как медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом

Видео, как медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом

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//Футбол

Выдра Гарри предрек победу России над Египтом на ЧМ-2018

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Выдра Гарри, проживающий в Сочи, предсказал сборной России победу в предстоящем матче с командой Египта. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

Футболисты сборной Германии, действующие чемпиона мира, потерпели поражение в матче группового этапа с командой Мексики. Автором единственного гола, забитого на 35-й минуте, стал Ирвинг Лосано.

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В ответ на запуск воздушных змеев Израиль нанес несколько ударов по Газе

В ответ на запуск воздушных змеев Израиль нанес несколько ударов по Газе

Палестинцы устраивают запуски воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами в попытке вызвать пожары на израильской территории. В ответ израильтяне открывают огонь.

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«Волшебного кролика» удалось снять на видео в Китае

«Волшебного кролика» удалось снять на видео в Китае

В Китае впервые удалось получить уникальное видео необычного зверька – илийской пищухи. Илийская пищуха получила прозвище «волшебный кролик» за необычную форму ушей и живет только в Китае.

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели очень счастливыми. Теперь Гарри и Меган везде появляются вместе.

//В мире

ВСУ устраивают "сафари" на мирных жителей в Донбассе

ВСУ устраивают "сафари" на мирных жителей в Донбассе

На подконтрольных Киеву территориях в Донбассе украинские военнослужащие занялись организацией «коммерческой охоты» на мирных жителей. Такое «сафари» бойцам ВСУ заказывают иностранцы.

//Спорт

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканские болельщики болеют за сборную Мексики на чемпионате мира по футболу в России со своим другом Хавьером - правда, картонным. Жена мексиканца запретила ему ехать в Россию.

//В мире

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

В администрации украинского президента опровергли информацию о подготовке законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества. Депутат Европарламента Ребекка Хармс сообщила, что ее «дезинформировали».

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Пригород Парижа заполонили овцы

Пригород Парижа заполонили овцы

В пригородах Парижа в эти дни можно увидеть идиллическую картину — множество овец пасутся на газоне возле многоэтажных жилых домов. Жители этому только рады, это помогает расслабиться и обрести душевное спокойствие.

//Здоровье

Ученые: планирование дня может привести к депрессии

Ученые: планирование дня может привести к депрессии

Человек, который слишком тщательно планирует свой день, рискует хорошим настроением и энтузиазмом. Американские специалисты рекомендуют больше полагаться на импровизацию.

//Футбол

Сборная России отправилась в Петербург на матч с командой Египта

Сборная России отправилась в Петербург на матч с командой Египта

Российская сборная по футболу отправилась в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Футболисты вылетели из Москвы на самолете.

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Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы

Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить в одиночку бутылку водки, если его подопечные смогут выйти из группы на чемпионате мира по футболу в России.

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Экс-замглавы Минобороны Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Экс-замглавы Минобороны Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экс-министр обороны Манвел Григорян задержан в том числе и по подозрению в хищении армейских средств и солдатского продовольствия.

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На дне Финского залива обнаружен легендарный русский эсминец

На дне Финского залива обнаружен легендарный русский эсминец

В Финском заливе международная финско‐российская команда водолазов нашла легендарный эскадренный миноносец «Новик». Эсминец лежит на глубине 75 метров. Корпус его в результате подрыва на мине разломан на две части.

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Запуск спутника вызвал восторг в соцсетях

Запуск спутника вызвал восторг в соцсетях

Сегодня в 00.46 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1Б», выведшая на орбиту российский навигационный спутник. Очевидцы поделились снимками зрелища.

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Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Украинский лидер Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент законопроект о правах ЛГБТ-сообщества в рамках европейских законодательных стандартов, сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

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В Санкт-Петербурге восстановят и превратят в музей ДОТ времен войны

В Санкт-Петербурге восстановят и превратят в музей ДОТ времен войны

В Санкт-Петербурге началась реставрация долговременной огневой точки времен обороны Ленинграда. Работы на линии Сестрорецкого рубежа ведут военнослужащие Западного военного округа.

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В Испанию приплыли 630 мигрантов

В Испанию приплыли 630 мигрантов

В испанский порт Валенсия сегодня прибыло три судна, на борту которых находилось в общей сложности почти 630 мигрантов. Ранее власти Италии и Мальты закрыли свои порты для этих беженцев.

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ЛНР: ВСУ стягивают ЗРК и танки к линии разграничения

ЛНР: ВСУ стягивают ЗРК и танки к линии разграничения

Украинские военнослужащие подвели танки Т-64 и зенитно-ракетный комплекс «Оса» к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Новгородские "моржи" проплыли 38 километров через озеро Ильмень

Новгородские "моржи" проплыли 38 километров через озеро Ильмень

Новгородские любители зимнего плавания совершили марафонский заплыв через озеро Ильмень. Преодоление дистанции в 38 километров «моржи» посвятили предстоящему 22 июня Дню памяти и скорби.

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