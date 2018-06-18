Мелания Трамп подвергла критике миграционную политику супруга

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп в минувшее воскресенье, 17 июня, подвергла критике миграционную политику своего супруга - американского президента Дональда Трампа.

Жена американского лидера заявила, что просто "не может смотреть" на то, как детей мигрантов разлучают с родителями, братьями и сестрами, передает kp.ru.

Мелания Трамп, однако, отметила, что Соединенным Штатам требуется миграционная реформа для улучшения качества жизни. Кроме того, она добавила, что законы страны непременно должны соблюдаться. При этом первая леди подчеркнула, что в США люди должны следовать не только законам, но и "зову своего сердца", сообщает телеканал CNN.