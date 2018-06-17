Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры
17 июня 2018, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
Депутата Европарламента Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус). Это они рассказали ей о якобы готовящемся законопроекте о правах ЛГБТ.
«Мы связались с Ребеккой сегодня утром, до гей-парада, от имени администрации Порошенко, и попросили заявить в СМИ о поддержке Петром Алексеевичем марша и о том, что президент готовит законопроект о равных правах ЛГБТ-сообщества, вплоть до возможности вступления в гражданские союзы», - рассказал Владимир Кузнецов.
«Хармс была счастлива услышать это и пообещала немедленно опубликовать эту новость в соцсетях. Она заявила, что это уверенный шаг Украины в европейскую семью, к европейским ценностям. Увы, реальный Порошенко испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды и открестился от этого заявления Ребекки», - посетовал Кузнецов, отметив, что своим розыгрышем пранкеры «старались подтолкнуть Порошенко к его европейской мечте», передает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес