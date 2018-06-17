Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

Депутата Европарламента Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус). Это они рассказали ей о якобы готовящемся законопроекте о правах ЛГБТ. Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

«Мы связались с Ребеккой сегодня утром, до гей-парада, от имени администрации Порошенко, и попросили заявить в СМИ о поддержке Петром Алексеевичем марша и о том, что президент готовит законопроект о равных правах ЛГБТ-сообщества, вплоть до возможности вступления в гражданские союзы», - рассказал Владимир Кузнецов.

«Хармс была счастлива услышать это и пообещала немедленно опубликовать эту новость в соцсетях. Она заявила, что это уверенный шаг Украины в европейскую семью, к европейским ценностям. Увы, реальный Порошенко испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды и открестился от этого заявления Ребекки», - посетовал Кузнецов, отметив, что своим розыгрышем пранкеры «старались подтолкнуть Порошенко к его европейской мечте», передает РИА Новости.