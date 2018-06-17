В ответ на запуск воздушных змеев Израиль нанес несколько ударов по Газе

Палестинцы устраивают запуски воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами в попытке вызвать пожары на израильской территории. В ответ израильтяне открывают огонь.

Только сегодня израильская авиация дважды открывала предупредительный огонь рядом с группами палестинских поджигателей. Был уничтожен автомобиль и приспособления, используемые для запуска воздушных шаров и змеев. Сообщений о пострадавших с палестинской стороны пока не поступало.

С конца марта в секторе Газа вдоль границы с Израилем идут многотысячные протесты палестинцев. Периодически они перерастают в столкновения с израильской армией, в которых погибло уже более 120 палестинцев. Столь примитивные приспособления, как воздушные шары и змеи, тем не менее, уже нанесли Израилю ущерб на миллионы долларов из-за вызванных ими обширных пожаров. Для перехвата палестинских воздушных змеев израильтяне приспособили беспилотники, передает РИА Новости.