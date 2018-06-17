На подконтрольных Киеву территориях в Донбассе украинские военнослужащие занялись организацией «коммерческой охоты» на мирных жителей. Такое «сафари» бойцам ВСУ заказывают иностранцы.

В начале июня четыре иностранца заплатили украинским военнослужащим за организацию «сафари» в зоне Донбасского конфликта. После оплаты приключения заказчика доставляют на позиции, где он имеет возможность «поохотиться» на мирных жителей из снайперского оружия.

«Нашей разведкой достоверно подтверждено, что «сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. Прибыль от «сафари» получают не только мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба ООС», - заявил сегодня начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов.

Капитан Безсонов также отметил, что это «развлечение» стало возможным после того, как Киев сменил формат операции в Донбассе, и все полномочия перешли от СБУ к ВСУ, передает РИА Новости.