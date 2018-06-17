В администрации украинского президента опровергли информацию о подготовке законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества. Депутат Европарламента Ребекка Хармс сообщила, что ее «дезинформировали». Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что прошедший сегодня в Киеве гей-парад – это большой шаг в поддержку демократического развития Украины, и что украинский президент Петр Порошенко представит на рассмотрение законопроект о равных правах представителей ЛГБТ-сообщества на следующей неделе.

«Никто ей не звонил. Скорей всего, кто-то ее разыграл», - опровергли заявление Ребекки Хармс в администрации президента Украины.

«Я приношу свои извинения за причиненные проблемы и недопонимание», - сообщила Хармс в своем твиттере, рассказав, что ее дезинформировал некто, выдававший себя за главу администрации Петра Порошенко. Хармс также назвала этот инцидент «дезинформационной войной», сообщает РИА Новости.