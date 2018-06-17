Проходящий в России чемпионат мира по футболу стал очередным доказательством того, что западные санкции и попытки превратить РФ в международного изгоя провалились.

Западные политики, полагающие, что Россию можно изолировать экономически, ведут себя наивно. Российская экономика вышла из кризиса, уверен экономист и журналист Лиам Холлиган.

Британский эксперт обращает внимание на весьма скромный госдолг РФ при впечатляющем запасе валютных резервов, а также на рост показателей в аграрном секторе и пищевой промышленности. Что касается внешних отношений, то, хотя они сейчас несколько натянуты с Европой и США, зато набирает обороты сотрудничество с Китаем. Впрочем, и европейские инвестиции в РФ не иссякли.

И наконец, несмотря на раздутый Лондоном перед чемпионатом мира по футболу скандал с «делом Скрипаля», сотни тысяч болельщиков со всего мира устремились в Россию на главный футбольный праздник года. Теперь они смогут собственными глазами увидеть, что публикации западных СМИ не имеют ничего общего с реальным положением дел в России, цитирует РИА ФАН.