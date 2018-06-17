Украинский лидер Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент законопроект о правах ЛГБТ-сообщества в рамках европейских законодательных стандартов, сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс. В Европарламенте призвали Порошенко пройти в первых рядах гей-парада

По ее словам, эта инициатива — значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

В Киеве сегодня ранним утром начался «Марш равенства», который депутаты Европарламента предлагали возглавить президенту Украины Петру Порошенко, депутатам Верховной Рады и членам украинского кабмина. Ребекка Хармс принимала участие в Марше. Он продлился всего 20 минут, перед его началом сотрудники полиции задержали 56 националистов, пытавшихся помешать проведению марша.