ЛНР: ВСУ стягивают ЗРК и танки к линии разграничения

Украинские военнослужащие подвели танки Т-64 и зенитно-ракетный комплекс «Оса» к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Лукашевич рассказал об активизации боевых действий ВСУ на территории Донбасса

Военную технику обнаружили в районе населенных пунктов Новотошковка, Мирная Долина и Дылеевка. Заметим, виды вооружений, о которых идет речь, запрещены минскими соглашениями. Марочко призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ активнее мониторить местности с воздуха для фиксирования присутствия в данном районе запрещенного вооружения ВСУ.