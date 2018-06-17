В Испанию приплыли 630 мигрантов

В испанский порт Валенсия прибыло три судна, на борту которых находилось в общей сложности почти 630 мигрантов. Ранее власти Италии и Мальты закрыли свои порты для этих беженцев.

Первым сегодня рано утром в порт Валенсии прибыл итальянский патрульный корабль. У него на борту находилось 274 мигранта. Немного позже к берегу пристало судно Aquarius со 106 беженцами. Последним подошел итальянский сторожевой корабль, доставивший на берег еще около 250 человек.

Таким образом, на испанский берег сегодня высадилось около 630 мигрантов 26 национальностей. Среди них более 120 детей и шесть беременных женщин. Безопасный прием мигрантов и проверку их личностей обеспечивают 450 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии.

Испанские власти предоставили мигрантам право находиться в стране без регистрации до 45 суток. По истечении этого срока им могут предоставить убежище либо выдворить из страны в случае несоответствия требованиям пребывания на территории Испании, сообщает РИА Новости.