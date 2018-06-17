Глава МВД Великобритании признался, что стал жертвой уличных грабителей

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад подвергся нападению уличных грабителей на мопеде. У него выхватили из рук мобильный телефон. Столетняя женщина умерла после ограбления на улице

«Это произошло мгновенно. Я находился рядом с вокзалом Юстон на севере Лондона и взял свой телефон, чтобы вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его и скрылись», - рассказал британский министр внутренних дел в интервью.

Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Саджид Джавид был назначен главой МВД Великобритании 30 апреля. В числе мер, которые министр предлагает для искоренения уличного насилия – введение запрета на продажу ножей через интернет, профилактические беседы с молодежью, активная борьба с наркоторговцами. «Наши улицы должны быть безопасными в любое время», - заявил Джавид.

В прессе, тем не менее, отмечают, что нападения грабителей на мопедах и скутерах стали частым явлением на британских улицах. Так, у вратаря английской сборной по футболу Джо Харта грабители отняли мобильник, часы и телефон, передает ТАСС.