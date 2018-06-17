Специалисты назвали вероятную причина аварии на железной дороге в Казахстане

В комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана в воскресенье, 17 июня, назвали вероятную причину схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов на юге республики.

В сообщении комитета, которое опубликовано в социальной сети Facebook, говорится, что авария случилась после того, как машинист поезда заметил, что пути искривлены и применил экстренное торможение. Точная причина происшествия в настоящий момент устанавливается.

Напомним, сход вагонов с рельсов случился сегодня в Шуском районе Жамбылской области Казахстана. Известно, что погиб подросток, а еще несколько человек пострадали.