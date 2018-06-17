Стрельба была открыта на выставке в американском штате Нью-Джерси
17 июня 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
На выставке Art All Night, которая проходила в городе Трентон, расположенном в американском штате Нью-Джерси, была открыта стрельба. Один человек в результате случившегося погиб.
В местной полиции уточнили, что выстрелы были слышны около 10.00 по московскому времени в воскресенье, 17 июня, Как сообщает издание Trentonian, точное количество раненых пока не установлено, однако предполагается, что их не менее шести человек. Лейтенант Даррен Заппли отмечает, что несколько человек сейчас находятся в клинике, где им проводят операции.
В настоящий момент у правоохранителей есть несколько подозреваемых. Устанавливается точная причина происшествия.
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