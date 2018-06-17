Стрельба была открыта на выставке в американском штате Нью-Джерси

На выставке Art All Night, которая проходила в городе Трентон, расположенном в американском штате Нью-Джерси, была открыта стрельба. Один человек в результате случившегося погиб.

В местной полиции уточнили, что выстрелы были слышны около 10.00 по московскому времени в воскресенье, 17 июня, Как сообщает издание Trentonian, точное количество раненых пока не установлено, однако предполагается, что их не менее шести человек. Лейтенант Даррен Заппли отмечает, что несколько человек сейчас находятся в клинике, где им проводят операции.

В настоящий момент у правоохранителей есть несколько подозреваемых. Устанавливается точная причина происшествия.