Воздушный шар потерпел крушение в Германии

Неподалеку от немецкого города Варендорф накануне потерпел крушение воздушный шар. Согласно последней информации городской полиции, в результате аварии на западе Германии пострадали шесть человек.

Происшествие случилось вечером в субботу, 16 июня, когда в регионе шел сильный дождь. Отмечается, что сильный ветер в какой-то момент подхватил воздушный шар, вследствие чего он упал с высоты 10 метров.

Как отмечает сегодня РИА "Новости", в момент случившегося в корзине находились шесть пассажиров, трое из которых получили тяжелые травмы. Одного из пострадавших пришлось направить в больницу при помощи вертолета спасательной службы.