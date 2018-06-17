Воздушный шар потерпел крушение в Германии
17 июня 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Неподалеку от немецкого города Варендорф накануне потерпел крушение воздушный шар. Согласно последней информации городской полиции, в результате аварии на западе Германии пострадали шесть человек.
Происшествие случилось вечером в субботу, 16 июня, когда в регионе шел сильный дождь. Отмечается, что сильный ветер в какой-то момент подхватил воздушный шар, вследствие чего он упал с высоты 10 метров.
Как отмечает сегодня РИА "Новости", в момент случившегося в корзине находились шесть пассажиров, трое из которых получили тяжелые травмы. Одного из пострадавших пришлось направить в больницу при помощи вертолета спасательной службы.
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