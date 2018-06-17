Пашинян: российский Су-30СМ является одним из лучших истребителей в мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал в воскресенье, 17 июня, важное заявление о российском самолете Су-30СМ. По мнению армянского политика, этот истребитель является одним из лучших в мире.

Глава правительства Армении опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook фотографию в кабине пилота Су-30СМ. На снимке Пашинян выглядит невероятно счастливым и восторженным.

Армянский премьер, который накануне находился с официальным визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил что он уже находится в Ереване. Известно также, что фотография в кабине истребителя была сделана на военном аэродроме "Эребуни".