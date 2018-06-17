В Испанию начали прибывать сотни мигрантов

В испанскую Валенсию начали прибывать сотни африканских мигрантов с судна "Аквариус". Отмечается, что на пристани пассажиров корабля встречали врачи, психологи и сотрудники "Красного креста".

На борту первого судна, прибывшего в Испанию, находились 270 человек, однако в общей сложности в страну приедут 630 мигрантов, передает информационное агентство Associated Press. Предполагается, что они прибудут в порт уже через несколько часов.