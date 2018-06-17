В Испанию начали прибывать сотни мигрантов
17 июня 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, 11 июня власти Италии не пожелали впустить на свою территорию спасательное судно "Аквариус". Через некоторое время испанская сторона заявила о готовности принять мигрантов.
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