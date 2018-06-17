МВД Украины сообщило данные об участниках «Марша равенства» в Киеве

В Киеве сегодня прошел гей-парад - «Марш равенства». Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что в марше приняли участие 3,5 тысяч лиц. Полиция еще за сутки организовала в Киеве беспрецедентные меры безопасности.

По данным украинского МВД, за порядком непосредственно на акции следили 2,5 тысяч полицейских, всего же в городе безопасность обеспечивали 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, - передаёт RT. «Марш равенства» продлился около 20 минут.

Полиция задержала 56 человек, пытавшихся помешать проведению гей-парада.

Послушался ли президент Украины Пётр Порошенко европейские власти, рекомендовавшие украинским властям возглавить шествие, пока не сообщается.