Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане, погиб подросток

В Жамбылской области Казахстана сегодня сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом днем в воскресенье, 17 июня, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

Уточняется, что с рельсов сошли шесть вагонов из двадцати, вследствие чего погиб подросток, а еще несколько человек получили травмы. Как отмечает РИА "Новости", поезд следовал из Астаны в Алма-Ату. Пассажирам пришлось выбираться из опрокинувшихся вагонов через разбитые окна.

Известно также, что трое пострадавших в ходе аварии были экстренно направлены в центральную районную больницу. Данных об их состоянии нет.