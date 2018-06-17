Жена принца Камбоджи погибла в автомобильной аварии

В воскресенье стало известно, что супруга принца Камбоджи погибла в автокатастрофе. ДТП с участием такси случилось в провинции Кампонгсаом сегодня рано утром, около 9.00 по местному времени.

Принц Нородом Ранарит был экстренно госпитализирован, а Оук Пхалла получила травмы, несовместимые с жизнью, передает информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на полицию. Пять пассажиров такси также пострадали и были направлены в больницу.

Отмечается, что жена принца умерла не сразу, а лишь спустя три часа после страшной аварии. Известно также, что самого Нородома Ранарита отправили в клинику Пномпеня на вертолете.