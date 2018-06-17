В воскресенье, 17 июня, в Госдуме прокомментировали опасения зампредседателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроед насчет "Северного потока – 2". Политик заявила, что газопровод является оружием РФ.

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что Киев просто боится потерять денежный поток, который напрямую связан с транзитом газа через территорию Украины, а также утратить рычаг для шантажа европейских стран.