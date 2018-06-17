После извержения вулкана пляжи Гавайев покрылись необычными золотыми волокнами, известными как "волосы Пеле". Контакт с этими "локонами" способен вызвать воспаления и кровотечения у людей и животных.

Геолог из Вулканической обсерватории USGS Дон Суонсон подчеркнул, что попадание этих красивых волокон в воду делает ее непригодной для питья, поскольку они похожи по консистенции на мелкую стеклянную крошку, передает издание Live Science.

Напомним, в начале мая текущего года один из самых больших вулканов Гавайских островов Килауэа проснулся и начал заливать окрестности лавой, которая очень быстро подошла к берегу океана. Это вызвало ряд взрывов, что привело к "огненному дождю".