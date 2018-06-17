Зампредседателя Верховной Рады Оксана Сыроед заявила, что "Северный поток-2" является российским оружием, которое уже добралось до Берлина. Политик добавила, что между РФ и цивилизованным миром – пропасть.

По словам Оксаны Сыроед Россия намерена в дальнейшем побеждать и нельзя с уверенностью сказать, когда власти страны задействуют свое "оружие". Парламентарий подчеркнула, что руководство Германии поддерживает "Северный поток-2", передает РИА "Новости".

Зампредседателя Рады также заметила, что финансовую агрессию РФ ни в коем случае не следует поощрять, поскольку в итоге страна начнет угрожать всему миру.