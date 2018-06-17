В Раде считают, что "Северный поток — 2" может стать угрозой для всего мира
17 июня 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя Верховной Рады Оксана Сыроед заявила, что "Северный поток-2" является российским оружием, которое уже добралось до Берлина. Политик добавила, что между РФ и цивилизованным миром – пропасть.
По словам Оксаны Сыроед Россия намерена в дальнейшем побеждать и нельзя с уверенностью сказать, когда власти страны задействуют свое "оружие". Парламентарий подчеркнула, что руководство Германии поддерживает "Северный поток-2", передает РИА "Новости".
Зампредседателя Рады также заметила, что финансовую агрессию РФ ни в коем случае не следует поощрять, поскольку в итоге страна начнет угрожать всему миру.
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