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У Ким Кардашьян появились президентские амбиции
Модель может стать президентом США
17 июня 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
У американской модели, ведущей телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян появились президентские амбиции. Кардашьян недавно встречалась с президентом США Дональдом Трампом и рассказала ему о судьбе женщины-модели Элис Мэри Джонсон, осужденной за одно преступление на серьезный срок в 1996 году.
Кардашьян обсудила с Трампом тюремную реформу. На днях в интервью телеканалу CNN Ким Кардашьян, которую называют светской львицей, заявила о том, что может баллотироваться на пост президента США на ближайших выборах.
Кардашьян занимается правозащитной деятельностью. Теперь она заявила, что благодаря ее популярности, ей удалось добиться освобождения экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон.
Как Кардашьян полагает, она сможет использовать свою платформу для решения проблем многих других людей. На вопрос ведущего CNN, не хотела бы она стать президентом США, Кардашьян ответила «никогда не говори никогда».
Кстати, модель встречалась с Трампом в конце мая. А в начале июня глава Белого дома смягчил приговор 63-летней Джонсон. Бывшая модель, отсидевшая 20 лет за торговлю запрещенными веществами, была освобождена из тюрьмы.
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