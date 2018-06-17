Далай-лама раскрыл секрет счастья
17 июня 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Далай-лама XIV в рамках духовных учений для буддистов из России и стран Балтии, которые состоялись в Риге, раскрыл секрет счастья. Кроме того, он рассказал, какие чувства влекут за собой страдания.
По словам буддийского лидера, счастья можно достичь лишь при помощи "покоя ума", альтруизма и сострадания, а вот удовлетворение безудержных желаний не поможет в этом. Далай-лама подчеркнул, что каждый человек должен тренировать свой ум, перестать завидовать, обижаться, гневаться и бояться, передает РИА "Новости".
Он также отметил, что ученые давно доказали – гнев разрушает иммунную систему человека, а вот сострадание и покой наоборот укрепляют ее.
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