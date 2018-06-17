Президент Латвии сомневается, что США "защитят" Европу от России
17 июня 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Латвии Раймонд Вейонис выразил сомнение, что Соединенные Штаты одни смогут защитить Европу от ряда вызовов, в том числе от "демонстрирующей свои мускулы" России.
Раймонд Вейонис заявил, что в данный момент перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе ситуация в Сирии и Северной Африке и российская демонстрация силы. Президент Латвии полагает, что Европе необходимо укреплять как "жёсткую безопасность", так и "мягкую безопасность", в частности, борьбу с гибридными угрозами, - передаёт RT cо ссылкой на TVnet.
Отметим, НАТО регулярно проводит учения у российских границ. Недавно на территории Эстонии, Латвии и Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран Североатлантического альянса.
Министры обороны стран НАТО утвердили программу повышения оперативной готовности вооруженных сил. В рамках ее реализации они создадут два новых центра командования – в США и Германии.
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