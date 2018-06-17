Российские военные передали жителям Сирии гуманитарную помощь

В населенном пункте Эш-Шиха, расположенном в сирийской провинции Хомс, российские военные организовали раздачу гуманитарной помощи. Условия проживания в данном районе являются очень сложными.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал местным жителям около 500 наборов с мясными консервами, мукой и рисом, передает РИА "Новости". Кроме того, медики организовали в здании администрации пункт приема пациентов, где осмотрели всех желающих.

Одна из женщин поблагодарила "русских друзей" за помощь и отметила, что ее супруг работает в Дамаске, а она в одиночестве воспитывает четверых детей. Она также добавила, что врача в населенном пункте нет, а малыши часто болеют.