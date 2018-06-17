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ВСУ во время обстрела Зайцево испытали американскую систему разведки
17 июня 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики во время обстрела вечером 15 июня населенного пункта Зайцево испытали американскую систему разведки. Руководитель пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов рассказал, что ВСУ при обстреле населенного пункта в Донецкой области испытали комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» (REMBASS -2), переданный ранее Киеву представителями США.
В результате обстрела Зайцево была ранена пожилая женщина. Мэр города Горловки Иван Приходько сообщил, что 79-летняя женщина получила осколочные ранения головы, шеи, грудной клетке и конечности, ее состояние оценивается, как средне тяжелое.
По данным военных ДНР, этот разведывательно-сигнализационной комплекс позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров, передает «Донецкое агентство новостей». Аппаратура «Рембасс-2» была принята на вооружение армией США в конце 90-х годов. Система предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта и определения его местоположения.
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